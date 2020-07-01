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محدث: سعر الذهب اليوم في فلسطين

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:24 - 01 يوليو 2020
أسعار الذهب في فلسطين أسعار الذهب في فلسطين
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تعرض إليكم وكالة "فلسطين اليوم الإخبارية" سعر الذهب اليوم في السعودية 1/7/2020، بالعملة الرسمية الشيكل والدولار الأمريكي.

ونقدم إليكم سعر الذهب اليوم في فلسطين بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

وتحرص "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على متابعة سعر الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل والدينار.

متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة                     شيكل     دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24  198.42 شيكل   $57.32

سعر الذهب عيار 22   181.89 شيكل   $52.55

اسعار الذهب عيار 21  173.62 شيكل   $50.16

اسعار الذهب عيار 18  148.82 شيكل   $42.99

سعر الذهب عيار 14   115.74 شيكل   $33.44

سعر الذهب عيار 12   99.21 شيكل     $28.66

اسعار أوقية الذهب 6,171 شيكل     $1,783

اسعار جنيه الذهب 1,389 شيكل     $401.26

اسعار كيلو الذهب 198,419 شيكل  $57,322

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم  عيار 24   عيار 21   عيار 18   عيار 14   عيار 12

30 يونيو   198.22   173.45   148.67   115.63   99.11

29 يونيو   196.33   171.80   147.25   114.53   98.17

28 يونيو   195.55   171.11   146.66   114.07   97.78

27 يونيو   195.50   171.07   146.63   114.04   97.75

26 يونيو   195.52   171.09   146.65   114.06   97.76

25 يونيو   195.11   170.72   146.33   113.81   97.55

24 يونيو   194.97   170.60   146.23   113.73   97.48

23 يونيو   194.95   170.58   146.21   113.72   97.47

22 يونيو   194.15   169.89   145.62   113.26   97.08

21 يونيو   193.59   169.39   145.19   112.93   96.79

 

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