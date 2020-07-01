سعر صرف الدولار في سوريا اليوم الاربعاء 1/7/2020

يشهد سعر صرف الليرة السورية اليوم الأربعاء 1/7/2020 انخفاضاً مقابل الدولار الامريكي بعد انخفاض دام لعدة أيام منذ بدء تطبيق قانون القيصر" قانون العقوبات الامريكية.

بسعر صرف الدولار الامريكي في سوريا اليوم الاربعاء 1/7/2020 الاستقرار مقابل الليرة رغم رفع مصرف سوريا المركزي الاسبوع الماضي سعر صرف الليرة الرسمي مقابل الدولار من 700 إلى 1250 ليرة .

الدولار مقابل الليرة السورية في دمشق، بلغ سعر صرف الليرة السورية 2400 شراء، و2500 مبيع.

السوريون يهتمون خلال هذه الايام لمتابعة سعر صرف الدولار واليورو مقابل الليرة السورية ، مع بدء تطبيق قانون قيصر الامريكي "بفرض عقوبات على الاقتصاد السوري

المصرف المركزي السوري حدد في وقت سابق ، في بيان نشره على صفحته في فيسبوك، "سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي بغرض تمويل المستوردات بـ1265 ليرة سورية، وسعر شراء الحوالات الواردة من الخارج بـ1250 ليرة".

ويهتم السوريون خلال هذه الايام لمتابعة سعر صرف الدولار واليورو مقابل الليرة السورية ، مع بدء تطبيق قانون قيصر الامريكي "بفرض عقوبات على الاقتصاد السوري

سعر صرف الدولار الامريكي يشهد ارتفاعاً مقابل الليرة السورية اليوم الاربعاء 1/7/2020:

-وصل سعر صرف الدولار في ادلب 2470 شراء، و2520 مبيع.

-وصل سعر الدولار في مدينة ادلب 2530-2630 ليرة سورية.

-وصل في مدينة دمشق الليرة السورية 2400 شراء، و2500 مبيع.

-وصل سعر الدولار في حلب 2350 شراء، و2450 مبيع.

-وصل سعر الدولار في الاذقية 2800-2900 ليرة سورية.

-وصل سعر الدولار في طرطوس 2800- 2900 ليرة سورية.

-وصل سعر الدولار في حماة 2900 – 3000 ليرة سورية.

-وصل سعر الدولار في منبج 2700- 2800 ليرة سورية.

-وصل سعر الدولار في جرابلس 2875-2925 ليرة سورية.

-وصل سعر الدولار في اعزاز 2870-2925 ليرة سورية.

-وصل سعر الدولار في الباب 2900-2950 ليرة سورية.

-وصل سعر الدولار في عفرين 2925- 3000 ليرة سورية.