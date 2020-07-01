حصة الدولار ترتفع في الاحتياطات العالمية

أكد صندوق النقد الدولي اليوم الاربعاء 1/7/2020 ، ان الدولار الامريكي ارتفع بالأمس في الاحتياطيات العالمية إلى 61.9 بالمئة في الربع الأول من العام 2020.

وقال صندوق النقد الدولي ان الاحتياطيات العالمية ارتفعت مع قيام بنوك مركزية حول العالم بجمع العملة الخضراء في أعقاب جائحة فيروس كورونا.

وما زالت حصة الدولار هي الأكبر بين كل العملات، علما أنه في الربع الرابع من عام 2019 كانت حصة الدولار 60.8 بالمئة.

وأظهرت البيانات أيضا، أن الاحتياطيات العالمية تراجعت إلى 11.731 تريليون دولار من 11.824 تريليون دولار في الربع الأخير من العام الماضي.

وبلغ إجمالي حيازات الدولار الأمريكي في الاحتياطيات العالمية 6.794 تريليون دولار، أو 61.9 بالمئة تقريبا من إجمالي الاحتياطيات، في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وفي الربع الرابع من 2019 بلغت الاحتياطيات الدولارية 6.44 تريليون دولار، أو حصة قدرها 60.8 بالمئة.

وأشارت البيانات الى أن حصة اليورو في الاحتياطيات العالمية استقرت عند 20 بالمئة في الربع الأول، مقارنة مع 20.5 بالمئة في الأشهر الثلاثة السابقة.

ولم يطرأ تغير يذكر أيضا على حصة اليوان الصيني إذ بلغت 1.9 بالمئة من إجمالي الاحتياطيات العالمية.