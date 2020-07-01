مداهمات واعتقالات في الضفة

شنت قوات الاحتلال، فجر اليوم الاربعاء1/7/2020، حملة دهم واعتقال في العديد من محافظات الضفة الغربية.

مصادر محلية قالت أن قوات الاحتلال داهمت مدينة نابلس وعدة بلدات حولها، واعتقلت الاسير المحرر يزن الزاغه من منطقة الطور، والشاب منصور بشار منصور من شارع المي بنابلس، والشاب حربي داود من منطقة المقبرة الغربية والشاب صائل تحسين حسين الصيفي من بلدة تل غربي نابلس.

وفي محافظة رام الله اقتحمت دوريات الاحتلال عدة أحياء منها شملت بطن الهوى حيث جرى اعتقال حنين نصار زوجة الاسير رامي فضايل وحي الطيرة إضافة إلى مخيم الجلزون، وتم منه اعتقال مهدي ناصر صمادعة.

وتعرضت بلدتي كفر الديك واسكاكا لاقتحام دوريات الاحتلال وتفتيش عدة منازل في اسكاكا، كما سجلت عمليات دهم في طولكرم والخليل واغلاق لحاجزي قلنديا والكونتينر .