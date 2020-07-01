الصحة: وفاة رجل سبعيني بفيروس كورونا في تفوح بمحافظة الخليل

أعلنت وزارة الصحة، عن وفاة مسن في السبعينيات من تفوح بمحافظة الخليل بالضفة المحتلة متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.

وبذلك يرتفع عدد حالات الوفاة في فلسطين جراء الفيروس إلى 11.

وكانت زارة الصحة قد أعلنت عن وفاة سيدة ستينية بفيروس كورونا في مدينة الخليل، وهي والدة المواطن الأربعيني الذي أعلنت وفاته اليوم بالفيروس، مما رفع حصيلة حالات الوفاة في فلسطين منذ بدء رصد الفيروس إلى 10 وفيات.

وقد سجلت وزارة الصحة أمس، 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 29 في مدينة القدس، و35 في محافظة الخليل، وإصابة في محافظة نابلس، وإصابتان في محافظة طوباس، ما يرفع عدد الإصابات منذ صباح اليوم إلى 322.

الحالة الصحية للمصابين: 12 حالة في العناية المكثفة، بينها حالتان موصولة بأجهزة التنفس الاصطناعي ووضعها حرج.

وقد بلغت عدد الإصابات: 2765، فيما بلغ عدد الحالات النشطة: 2131

أما عدد حالات التعافي: 625.