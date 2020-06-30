استمرار إغلاق ومنع الأنشطة العامة والمناسبات الجماعية في بيت لحم

قرر محافظ بيت لحم كامل حميد، مساء اليوم الثلاثاء، استمرار إغلاق محافظة بيت لحم عن باقي محافظات الوطن، ومنع الدخول أو الخروج منها باستثناء الطواقم الطبية والحالات الانسانية وإدخال وإخراج البضائع والمنتوجات الزراعية فقط.

وقال حميد، في تصريح صحفي، إن هذا يأتي استنادا إلى حالة الطوارئ السارية بقرار الرئيس وبناء على تعليمات رئيس مجلس الوزراء، وبناء على توصيات لجنة الطوارئ العليا في المحافظة، وبموجب الصلاحيات المخولة لنا وحرصا على المصلحة والسلامة العامة ، واستمرارا للجهود المتواصلة في مواجهة تفشي وباء فيروس كوفيد ١٩/ كورونا، ومن أجل استمرار الجهود للسيطرة على انتشار الإصابات المنتشرة في معظم مناطق محافظة بيت لحم، وفي ظل الالتزام الملحوظ في الساعات الاخيرة من قبل المواطنين، فقد تقرر ان تستمر الإجراءات المتخذة في محافظة بيت لحم كما هي وخاصة استمرار إغلاق المحافظة عن المحافظات الأخرى إغلاقا تاما، وتعزيز الحواجز العسكرية والشرطية.

وقرر بلدية بيت لحم اغلاق القاعات ومنع جميع الأنشطة العامة والمناسبات الاجتماعية الجماعية وخاصة حفلات الاعراس والاحتفالات المختلفة وبيوت العزاء، فيما يتعلق بالأنشطة المقاومة للضم والاستيطان فيراعى فيها الالتزام بوسائل الوقاية والتباعد، مع التأكيد على اغلاق المناطق المصابة داخل المحافظة مع التشدد.

وجاء في قرار المحافظ حميد، فتح المحلات التجارية شريطة التقيد التام بإجراءات السلامة والوقاية المعلنة، وتفعيل لجان الرقابة والتفتيش تحت طائلة المسؤولية.