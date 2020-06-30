شباب رفح يتوج بطلاً لكأس قطاع غزة

توج فريق شباب رفح ببطولة كأس غزة 2020، عقب انسحاب نادي غزة الرياضي من المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب رفح البلدي جنوب قطاع غزة.

انسحب غزة الرياضي من نهائي كأس غزة أمام شباب رفح ما دفع حكم الساحة عاهد المصري لإطلاق صافرة النهاية وإعلان تتويج "الزعيم" باللقب.

وتأخر غزة الرياضي أمام شباب رفح في الشوط الأول بنتيجة (0-3) قبل أن يرفض الفريق إكمال اللقاء، بسبب الحضور الجماهيري الكبير في المدرجات الجنوبية الخاصة بشباب رفح.

وفوجئ لاعبو غزة الرياضي قبل بداية اللقاء، بتواجد أعداد كبيرة من جماهير شباب رفح، خلافا لما تم الاتفاق عليه، ما دفعهم لرفض انطلاقه في وقته المحدد.