تردد قناة طيور الجنة 2020 على القمر الصناعي نايل وعرب سات.. وتحميل تطبيق القناة

يبحث الناس عن تردد قناة طيور الجنة 2020 الجديد على الأقمار الاصطناعية نايل وعربسات، إذ وصل تردد قناة على تريند على جوجل لحظة ما، لما تنتجه طيور الجنة من أناشيد وبرامج متنوعة وهادفة.

قناة طيور الجنة، تعتبر من أفضل القنوات العربية المختصة في تعليم الأطفال وترفيهم، إذ خصصت القناة الرائدة كافة أناشيدها منذُ تأسيسها عام 2008، للأطفال، بهدف زيادة وعيهم وادراكهم إلى جانب تثقيفهم.

وفي الفترة الأخيرة، استطاعت قناة طيور الجنة أن تحقق اعلى مشاهدات منذُ نشأتها، وهذا يدل على ناجها في البث وإيصال رسالتها الهادفة.

كما وحرصت وكالة فلسطين اليوم على توفير أقوى تردد لقناة طيور الجنة 2020 الجديد على نايل وعرب سات، حيُ نتمنى لكم أوقات ممتعة في مشاهدة شاشة القناة الجميلة.

نشأة قناة طيور الجنة :

وأسس خالد مقداد قناة طيور الجنة عام 2008، ويقع مقرها في المملكة الأردنية، إذ خصص منتوجات القناة لتناسب عقول الأطفال، كما استطاعت القناة المميزة تكسب جميع الأهالي لبثها محتوى آمن ومناسب للأطفال، ولا تزال تقدم القناة اغاني بحلة جديدة بين الفترة والاخرى.

تردد مباشر قناة طيور الجنة الجديد :

تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي نايل سات :

التردد: (11315).

الاستقطاب: (عمودي).

معدل الترميز: (27500).

الاتجاه: (3/4).

ويمكنك أيضا اضافة التردد التالي وهو تردد قناة طيور الجنة الجديد 2020 :

القمر: (نايل سات).

التردد: (11391)

معدل الترميز: (27500).

معدل التصحيح: (6/5).

اضبط تردد قناة طيور الجنة 2020 على عرب سات:

وسنرفق لكم في وكالة فلسطين اليوم الاخبارية تردد قناة طيور الجنة على قمر العرب سات وهو:

التردد: (11310).

معامل تصحيح الخطأ: (3/ 2).

معدل الترميز: (30000).

أناشيد قناة طيور الجنة :

وتقدم قناة طيور الجنة مجموعة من الأناشيد الخاصة للأطفال، بنخبة من الفنانين، وخصصت تطبيق بعنوان أغاني طيور الجنة، ولتحميل التطبيق ( اضغط هنا ).

ولمشاهدة أغاني طيور الجنة على منصة اليوتيوب (اضغط هنا ).

كما وندعوكم لضبط تردد قناة طيور الجنة على شاشات التلفاز لمشاهدة أوقات ممتعة وجيدة على القناة خاصة مع فرض سلطات الدول حظر التجوال والعزل الاجباري، وتكون القناة منفس للأطفال داخل بيوتهم.