يبحث الملايين من عشاق الدائرة المستديرة عن رابط بث مباشر مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد اليوم الثلاثاء 30/6/2020

ومن المقرر أن تقام المباراة مساء اليوم الثلاثاء الساعة الـ11 مساءًا بتوقيت فلسطين والساعة 23 بتوقيت غرينتش.

وتأتي المباراة القوية ضمن مباريات الأسبوع 33 من الدوري الاسباني لكرة القدم وستقام في ملعب الكامب نو

سيدير اللقاء الناري بين برشلونة واتلتيكو الحكم "اليخاندرو هيرنانديز"

ونذكر أن مباراة الذهاب كانت نتيجة فوز برشلونة بنتيجة هدف واحد فقط

يذكر أن برشلونة في المركز الثاني برصيد 69 نقطة بينما اتلتيكو مدريد في المركز الثالث برصيد 58 نقطة.

القنوات الناقلة للمباراة برشلونة ضد اتلتيكو مدريد

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