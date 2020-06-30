قاضٍ لبناني يقدم استقالته ويثير ضجة واسعة

تقدم قاضٍ لبناني، أثار ضجة كبيرة في البلاد بإصداره قراراً يمنع الوسائل الإعلامية من إجراء مقابلات صحافية مع السفيرة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، باستقالته من السلك القضائي.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن قاضي الأمور المستعجلة، في مدينة صور الجنوبية، محمد مازح، تقدم باستقالته على أثر إحالته للتحقيق أمام جهاز التفتيش القضائي.

وكان مازح قد أثار جدلا كبيرا في قرار اتخذه، السبت الماضي، قضى بمنع وسائل الإعلام اللبنانية من إجراء مقابلات صحافية مع السفيرة الأمريكية، دوروثي شيا، بناء على دعوى تقدمت بها مواطنة لبنانية اتهمت فيها السفيرة بالتحريض على خلفية تصريحات أدلت بها إلى قناة "الحدث" السعودية، والتي تضمنت هجوماً على "حزب الله".

وأدى هذا الحكم إلى انقسام حاد في لبنان بين مؤيدين لقرار القاضي، انطلاقاً من معارضتهم للتدخلات الأمريكية في الشؤون الداخلية، وبين معارضين له، باعتبار أنه يمس بالعلاقات مع الولايات المتحدة ويشكل انتهاكاً لحرية الإعلام.

ويوم أمس، حضرت السفيرة الأمريكية إلى مقر وزارة الخارجية، بعد استدعائها، حيث أكدت أن مسألة الحكم القضائي "صفحة طُويت"، مشددة على استمرار التعاون بين الولايات المتحدة ولبنان.