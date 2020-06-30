اسبانيا تضع شرطًا واحدًا لفتح حدودها مع المغرب

أكدت الحكومة الاسبانية مساء اليوم الثلاثاء أنها لن تفتح حدودها مع دولة المغرب العربي إلا في حال سمحت الأخيرة للإسبان دخول أراضيها.

وأوضحت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية ماريا خيسوس مونتيرو في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أن بلادها لن تفتح حدودها مع المغرب إلا في حال التوصل إلى اتفاق على المعاملة بالمثل.

ووفقًا لموقع رويترز فإن المغرب العربي سيدرج اسمه ضمن قائمة الـ15 دولة آمنة سيكشف عنها الاتحاد الأوروبي بهدف السياحة والسفر.

وفي 21 يونيو أعلنت اسبانيا إنها ستسمح للسائحين البريطانيين بالدخول دون الاضطرار للبقاء في حجر صحي على الرغم من أنهم سيخضعون لعزل مدته 14 يوما لدى عودتهم إلى بلادهم.

وستفتح إسبانيا حدودها مع البرتغال المجاورة اعتبارا من يوم غد، الأول من يوليو/تموز.

وبدأت إسبانيا على مدى الأسابيع الماضية تخفيف إجراءات العزل العام تدريجيا.

وقد سجلت أكثر من 245 ألف إصابة بالمرض إلى جانب ما يربو على 28 ألف وفاة منذ بداية تفشي جائحة كورونا فيها.