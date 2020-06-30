الاحتلال يعتقل مواطنين بزعم العمل لصالح حزب الله

اعتقل جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك)، اليوم الثلاثاء، مواطنين فلسطينيين من قرية مجدل الكروم بالجليل شمال فلسطين المحتلة، بزعم العمل لصالح حزب الله.

وأوضح (الشاباك)، أنه اعتقال المواطنين بداية شهر يونيو الجاري، مشيرًا إلى أن حزب الله حاول تجنيدهما، للعمل معه، حسبما ورد في صحيفة "يديعوت احرنوت" العبرية.

وذكرت القناة 11 الإسرائيلية، أن 0الشاباك) كشف عن خلية جندها حزب الله، تتكون من مواطنة تعيش في مجد كروم وزوجها يعملان لصالح الحزب، مشيرةً إلى أن الأخير حالو تجنيد آخرين.

وكلفت الفتاة بمهمة تجنيد فلسطينيو الداخل لصالح حزب الله، وفق بيان (الشاباك).

ويحاول الاحتلال الإسرائيلي خلق مزاعم لا أساس لها من الصحة، لاعتقال المواطنين الفلسطينيين أينما وجدوا، لزجهم داخل السجن والمعتقلات، بهدف النيل منهم.