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محافظ طوباس يعلن إغلاق مدينتي طوباس وطمون بشكل كامل

  • فلسطين اليوم - الصفة المحتلة
  • 16:52 - 30 يونيو 2020
فيروس كورونا فيروس كورونا
تقارير
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أعلن محافظ طوباس والاغوار الشمالية اللواء يونس العاصي، اليوم الثلاثاء، إغلاق مدينتي طوباس وطمون بشكل كامل لمدة 48 ساعة.

وأوضح العاصي في بيان له، أن قرار الاغلاق يشمل كافة مرافق الحياة اليومية ويستثنى من ذلك الصيدليات والمخابز.

وبيّن أن الطواقم الطبية المتخصصة تقوم باستكمال الفحوصات الازمة لمنع انتشار فيروس كورونا، كما تتابع الخريطة الوبائية.

وأكدت أن القرار ساري اعتبارا من تاريخه، مشدّدًا على جميع جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء في هذا القرار، كلاً حسب ما يخصه.

يشار إلى ان وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت اليوم، تسجيل 255 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وأن العدد الإجمالي للإصابات: 2698 ، وعدد الحالات النشطة: 2065 ، وعدد حالات التعافي: 625 ، وعدد حالات الوفاة: 9.

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