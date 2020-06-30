وفاة مواطن بعد إصابته بفيروس كورونا يرفع عدد الوفيات إلى 9

أعلنت وزارة الصحة في رام الله عصر اليوم الثلاثاء عن وفاة مواطن من الخليل بعد إصابته بفيروس كورونا، ما يرفع حصيلة الوفيات في فلسطين نتيجة الفيروس إلى 9 حالات.

وأوضحت الوزارة أن المتوفى هو المواطن شريف روبين الجعبري 44 عاما بعد اصابته بفيروس كورونا.

فيما ذكرت عائلة المتوفى بأن المواطن شريف زرع كلية ثم ادخل لمستشفى الخليل الحكومي، وهناك اصيب بالفيروس ونقل على إثرها لمركز الحجر في بيت لحم، الى أن اعلن عن وفاته قبل قليل".

وسجلت وزارة الصحة منذ صباح اليوم اصابة 255 شخصًا بفيروس كورونا منذ التحديث المسائي يوم أمس وحتى صباح اليوم

وأوضحت أن من بين المصابين 53 في محافظة القدس، 2 محافظة رام الله والبيرة، 181 محافظة الخليل، 1 محافظة طولكرم، 5 محافظة بيت لحم، 11 محافظة نابلس، 2 محافظة أريحا والأغوار.

وأشارت إلى أن تسجيل 255 اصابة بفيروس كورونا يرفع عدد الاصابات الكلي منذ بدء الازمة الى 2698.