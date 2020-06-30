سبب اغلاق مديرية الصحة بمحافظة طولكرم لمدة يومين

أعلن الدكتور عبد الفتاح الدرك مدير صحة طولكرم مساء اليوم الثلاثاء عن اغلاق مديرية الصحة بمحافظة طولكرم بشكل كامل لمدة يومين نتيجة مخالطة طبيب مصاب بفيروس كورونا قد زار مديرية الصحة أمس لإجراء بعض المعاملات.

وقال الدرك: "إن المديرية قررت أيضًا اغلاق عيادة الطبيب حتى اشعارا اخر، هو الطبيب اختصاص نساء وتوليد وهو من مدينة الخليل المحتلة.

وأكد الدرك انه تم اخذ 60 عينة لمخالطي الطبيب من الدرجة الاولى والثانية لفحصها في المختبر موضحاً أن عدد المصابين في محافظة طولكرم منذ صباح اليوم حتى الساعة 4 مساءًا هو 6 مصابين.

وأشار إلى أن 530 شخص في طولكرم يخضعون للحجر الصحي المنزلي.

وطالب الدرك جميع المواطنين في المحافظة للالتزام بكافة الاجراءات والتعليمات الصحية للوقاية من جائحة كورونا التي أعلنت عنها الحكومة الفلسطينية سابقا.