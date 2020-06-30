بث مباشر للمباراة النهائية من كأس غزة لفريقي شباب رفح وغزة الرياضي

ستبدأ مباراة النهائية بين فرقي شباب رفح وغزة الرياضي، اليوم الثلاثاء الموافق 30/6/2020، من بطولة كأس غزة لكرة القدم، حيث ستقام المباراة على ملعب رفح البلدي جنوب قطاع غزة، تمام الساعة الرابعة عصرًا، فيما يستعد الفريقين بحماسة شديدة لحصد اللقب.

يشار إلى أن اللجنة الرياضية الأعلى انهت كافة ترتيبات المباراة النهائية من بطولة كأس غزة لكرم القدم، حيث عقدت اللجنة المكونة من أ. إبراهيم أبو سليم نائب رئيس اتحاد كرة القدم، أ. عبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، د. انور الشاعر رئيس البلدية، إضافة لممثلين عن الناديين والشرطة واللجنة الطبية، اجتماعًا ترتيبيَا، يوم الاحد الماضي.

وناقشت المجتمعين، الترتيبات النهائية للمباراة من حيث الأعداد المسموح دخولها للملعب، وفق الإجراءات الصحية المتبعة.

بدورة، أكد مدرب فريق شباب ر فح، رأفت خليفة، أن المباراة النهائية من كأس غزة، من أهم المباريات في تاريخ ناديه.

وأوضح خليفة، أن إدارة الفريق عملت بكل جهدها الفني والتدريبي لحصد اللقب السابع في تاريخ الزعيم، مشدّدًا على أن فريقه يتمته بروح معنوية عالية، ويعمل على استغلا الفرصة الثمينة.

وأشار المدرب، إلى أن فريق شباب رفح سيخوض مباراة الثانية عشر النهائية طوال مسيرته الكروية.

ولقد توج شباب رفح، باللقب في ستة مناسبات سابقة أعوام 1994 و1995 و 2003 و 2005 و 2012 و 2017, وقابلها خسارة خمسة مناسبات أخرى أعوام 1993 و 1996 و 1999 و 2000 و 2018.

وفي المقابل فإن فريق غزة الرياضي، استعد لخوض المباراة النهائية، وأكمل تجهيزاته الفنية والتدريبية لحصد اللقب.

من جهته، فقد سمح اتحاد كرة القدم بدخول 500 شخص (مشجع) لحضور المباراة النهائية لكأس غزة على ملعب رفح البلدي, مع تطبيق كافة الإجراءات الصحية والسلامية المتبعة من وزارة الصحة ومجلس الإدارة الأعلى لكرة القد في غزة.

وسيحضر المباراة النهائي كوادر رياضية وشخصيات اعتبارية يتم دعوتها, بالإضافة لعناصر الشرطة والإعلاميين لبث المباراة.

وستبث قناة فلسطين اليوم المباراة النهائية التي تجمع فريق شباب رفح وغزة الرياضي بشكل مباشر من أرض ملعب رفح البلدي.

كما سيبدأ استديو القناة بتحليل المباراة بين الشوطين ونهايته، عبر استضافة خبراء رياضيين، وهما : (الكابتن مصطفى عطوان - مدرب ومحلل رياضي

- الكابتن جمال الحولي- مدرب ومحلل رياضي).

تردد القناة: نايل سات 10873 عامودي معدل ترميز 27500.

لمشاهدة المبارة عبر اليوتويب بث مباشر (اضغط هنا).