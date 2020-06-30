3 خطوات لعمل حليب مكثف محلى في البيت.. ومكوناته متوفرة في المطابخ

تعتبر طريقة عمل حليب مكثف محلى في البيت، سهلة وبسيطة، فيما يبحث الناس عن طريقة اعدادها على محركات البحث بالانترنت، من أجل معرفة مكونات وخطوات صناعتها.

واستطاع مشروب حليب مكثف محلى، أن يغزو بيوت الناس في هذه الفترة، وذلك لأسباب خاصه به، إذ يتمتع المشروب بطعم لذيذ وشهي، فضلاً عن كونه يمكن تقديمه في المناسبات والحفلات الخاصة، ويمكن للكبار والصغار تناوله بسهولة

وكالة فلسطين اليوم حرصت في هذه المقالة على تقديم طريقة عمل الحليب المحلى، وابرز مكوناته، وسيبقى يقدم لكم كافة خدمات لصناعة الوجبات والمشروبات والحلويات.

ونريد أن ننوه إلى ان مشروب الحليب المحلى، استطاع ان يجذ نحوه ملايين الناس، للأسباب المذكورة أعلاه.

مكونات الحليب المحلى في البيت:

إليك مقادير الحليب المحلى:

كوب سكر أبيض

كوب حليب بودرة

نصف كوب ماء مغلي أو حليب سائل مغلي

ملعقة كبيرة زبد



طريقة عمل الحليب المحلى في البيت:

أولاً: اخلط الزبد مع الحليب البودرة جيدًا بمضرب البيض.

ثانيًا: اضف جميع المكونات الباقية وهي الحليب البودرة والماء واخفقيها جيدًا فيصبح جاهزًا .

ثالثًا: قم بتعبئة في برطمانات زجاجية واستخدميها في إعداد الحلويات المختلفة.

وفي نهاية المقالة، نتمنى لكم طعامًا هنيئًا وصحة عافية.

وسنبقى نقدم لكم أفضل طرق عمل الوجبات والمشروبات والحلويات في المقالات.





