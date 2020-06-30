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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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احتجاج عراقي على السد التركي في نهر دجلة

  • فلسطين اليوم - بغداد
  • 15:07 - 30 يونيو 2020
سد اليسو التركي سد اليسو التركي
تقارير
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صرّح وزير الموارد المائية العراقي مهدي رشيد مهدي بأن سد إليسو التركي سيكون له تأثير سلبي كبير على نهر دجلة بعد اكتمال عملية الملء خلال المواسم المقبلة.

وأوضح مهدي أن سد إليسو لن يكون له تأثير خلال الوقت الحالي لوجود خزان مائي كبير من المياه.

ووفقًا لصحيفة الشرق الأوسط" قال الوزير: "إن الوزارة طلبت من الجانب التركي إجراء محادثات بشأن سد إليسو للاتفاق على خطة تشغيل السد دون الإضرار بحصة العراق المائية".

سد إليسو التركي

وذكر مهدي أن "هناك بوادر إيجابية من الجانب التركي بشأن الملف، إذ توجد مصالح مشتركة بين البلدين تلزم الجميع بالجلوس إلى طاولة الحوار للتوصل إلى اتفاق".

وقال إن وزارة الموارد المائية وضعت أولويات لتنفيذ بعض السدود لزيادة سعة تخزين المياه.

 

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