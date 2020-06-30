سبب وفاة مدرب مصري لكرة القدم بعدما فقد والدته

تساءل عدد كبير من المصريين عبر منصات التواصل الاجتماعي عن سبب وفاة مدرب مصري لكرة القدم

وأعلنت وسائل اعلام مصرية عن وفاة محمد علوش لاعب فريق طنطا السابق والمدير الفني الحالي لفريق عثماثون طنطا الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة.

وتم دفن جثمان المدرب المصري بعد صلاة الظهر في قرية القرشية التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية وسط الدلتا المصرية.

وجاء خبر وفاة المدرب المصري لكرة القدم محمد علوش فجر اليوم بمثابة صدمة قوية للوسط الكروي، حيث رحل المدرب بعد ساعات من وفاة والدته متأثرة بالإصابة بالفيروس.

ويُعتبر علوش ثاني حالة وفاة في الكرة المصرية جراء الإصابة بالفيروس، بعد أن سبقه محمد عبده مدرب حراس مرمى فريق بدر الرياضي الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة.

ونعى عدد من نجوم ومسؤولي الكرة المصرية المدرب الراحل على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى رأسهم أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق وعصام عبد العظيم مدرب حراس مرمى الإنتاج الحربي زميلا الملعب.

وكتب مجاهد: "لا حول ولا قوة الا بالله، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا لفراقك لمحزونون، خبر صادم لكل أبناء اللعبة في الأقاليم وفاة محمد علوش".

وأضاف مجاهد: "عرفته لاعباً في فريق المالية، ثم دمنهور، وأنا مع الحامول ثم لعب بعدها للجيش وغيره من الفرق، وبعد ذلك مدربا للكثير من الأندية وفي رحلتي الأخيرة في السعودية كانت سيرته حاضرة مع الأخ يحيى كريم عضو الاتحاد العراقي السابق وكيف أنه ترك بصمة في التدريب في العراق، وآخرها مع فريق السماوة وكنت على تواصل معه بعد العودة ربنا يغفر لك ويرحمك يا محمد يا حبيبي".