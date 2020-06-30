الصحة بغزة: أجرينا 48 عينية فحص ولا إصابات بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الثلاثاء، أنها أجرت 48 عينة جديدة خلال 24 ساعة الماضية للتأكد من الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أنها لم تسجيل إصابات جديدة.

وأوضحت الصحة بغزة في تقريرها اليومي حول مستجدات (كوفيد-19)، أن اجمالي عدد العينات التي تم فحصها للحالات المشتبهة بلغت 645,12 عينة، منها 573,12 عينة سلبية و72 عينة إيجابية.

وأشارت إلى أنها اتمت الوزارة عمل حجر إلزامي لكل العائدين عبر المعابر في مراكز الحجر الخاص منذُ ابتداء الحجر في تاريخ 2020/3/15، لافتة إلى أنها أنهت الحجر للعديد من العائدين وفق السياسة المقرة من وزارة الصحة.

وأكد تقرير وزارة الصحة، أن عدد الحالات المؤكدة 72 حالة، منذُ ظهور أول إصابة في غزة مارس الماضي، فيما بلغ عدد الحالات التي شفيت 75 حالة، و14 حالة بحالة نشطة، إضافة إلى حالة وفاة لسيدة سبعينية.