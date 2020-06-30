الهند تحظر تطبيقات للهواتف المحمولة معظمها صينية

حظرت السلطات الهندية 59 تطبيقا للهواتف المحمولة، معظمها صينية، من بينها "تيك توك" و"بايت دانس" و"علي بابا" و"وي تشات".

واوضحت وزارة التكنولوجيا والمعلومات الهندية أن سبب حظر الهواتف المحمولة "مخاوف أمنية" لدى الدولة الهندية.

وقالت الوزارة في بيان نشر تفاصيله الحساب الرسمي لتطبيق "تيك توك" الهندي على "تويتر"، قالت فيه: إن "التطبيقات تضر بسيادة ونزاهة الهند، والدفاع عن الهند، وأمن الدولة والنظام العام".

يأتي هذا الحظر بعد اشتباك حدودي بين الدولتين النوويتين، في وقت سابق من الشهر الجاري، أسفر عن مقتل 20 جنديا هنديا.

واتهمت الصين الجيش الهندي باختراق منطقة حدود نهر غالفان مساء يوم 15 حزيران/ يونيو، كما أن الجيش الهندي عبر خط السيطرة الفعلية مرة أخرى بشكل غير قانوني ونفذ بشكل متعمد ضربة استفزازية، ما أدى إلى اشتباك عنيف، سقط خلاله قتلى وجرحى.

واحتجت وزارة الخارجية الصينية وقدمت عريضة للهند فيما يتعلق بالحادث الجديد على الحدود، بدورها أعلنت وزارة الخارجية الهندية أن الاشتباك جاء نتيجة لمحاولة من الجانب الصيني تغيير ما تم التوافق عليه، من جانب واحد، بشأن الامتثال لخط السيطرة الفعلية في واديغ الفان.