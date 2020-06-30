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لقاء ثلاثي مهم بين رؤساء روسيا وتركيا وايران بشأن الملف السوري

  • فلسطين اليوم - موسكو
  • 13:56 - 30 يونيو 2020
لقاء ثلاثي بوتين واردوغان وروحاني لقاء ثلاثي بوتين واردوغان وروحاني
تقارير
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من المقرر أن يُجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غدً الأربعاء مفاوضات مهمة مع نظيريه الايراني حسن روحاني والتركي رجب طيب أردوغان عبر فيديو الكونفرانس.

ومن المتوقع أن تتركز المفاوضات بين الرؤساء الثلاثة على الملف السوري.

وردًا على سؤال من الصحفيين عما إذا كانت هذه المحادثات بين الزعماء الثلاثة ستجرى غدا، رد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف: "بإمكان الكرملين تأكيد هذه المعلومات".

وتلعب روسيا وتركيا وإيران دورا ملموسا في جهود دفع التسوية السورية إلى الأمام، لكونها الأطراف الضامنة في محادثات أستانا الرامية إلى وقف القتال في سوريا.

 

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