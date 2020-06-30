المواصلات بغزة تعلن عن سلسلة من التسهيلات لشركات الباصات والحافلات

أعلنت وزارة النقل والمواصلات في قطاع غزة اليوم الثلاثاء، عن سلسلة من التسهيلات لشركات الباصات والحافلات العمومية التي تضررت بفعل الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمنع تفشي فيروس كورونا في القطاع.

وأوضحت الوزارة في بيان لها وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه، أن التسهيلات لشركات الباصات والحافلات تم الموافقة عليها مع الجهات المعنية الخاصة بوزارة المالية والتي وافقت على تغطية رسوم الترخيص وكرت السير والسجل التجاري والدفاع المدني لمدة 6 شهور من العام الحالي.

واكدت الوزارة في بيانها على ضرورة تسديد شركات الباصات والحافلات لرسوم الترخيص عن الفترات السابقة.

وفي ذات السياق حددت وزارة النقل والمواصلات موعد إعادة تشغيل الباصات للمناسبات والأفراح بما فيها تشغيل ونقل موظفي الحكومة بغزة.

وأشارت إلى أن اعادة تشغيل الباصات سيكون من بداية شهر يوليو وفقًا لشروط الصحة والسلامة التي تم الاتفاق عليها مع وزارة الصحة في ظل جائحة كورونا.