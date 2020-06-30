عُمان والمغرب تسجلان إصابات ووفيات جديدة بفيروس كورونا



أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الثلاثاء، تسجل 7 وفيات وتعافي 1003 من المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وسجلت الصحة العمانية، 1010 إصابات جديدة بزيادة 100 إصابة عن أمس.

وفي أحدث إحصائية لها، أكدت أن اجمالي الإصابات في الدولة منذُ ظهور أول إصابة مارس الماضي، بلغت 39.060 إصابة، فيما تماثلت الشفاء 22.422 حالة، ووفاة 169.

في المقابل، أعلنت وزارة الصحة المغربية، أنها سجلت 95 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 12385.

عالميًا، وصل اعداد الإصابات المؤكدة عشرة ملايين و429 ألفا و924، فيما بلغت حصيلة الوفيات 508 ألفًا و637، معظم تلك الحالات في أوروبا والولايات المتحدة.