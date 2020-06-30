هل هناك توجه لفرض حظر تجول كامل في الضفة وكم عدد المصابين في الاجهزة الأمنية؟

أكدت وزارة الداخلية برام الله صباح اليوم الثلاثاء 30 يونيو 2020، على إمكانية تطبيق حظر تجول شامل، وإغلاق لكافة مدن الضفة الغربية، نظرًا لتفشي فيروس كورونا في عديد المحافظات.

وتوقّع المتحدث باسم الداخلية العميد د.غسان نمر، في تصريحات اذاعية، أن يتم اللجوء للإغلاق بين المحافظات خلال الأيام المقبلة، نتيجة التسارع الكبير بعدد إصابات فيروس كورونا في فلسطين.

وأضاف د.نمر، "ليس لدينا توجه حاليا للإغلاق الكامل، ولكن في حال استمر هذا العدد بالتصاعد، من الممكن أن يؤدي ذلك إلى تطبيق إغلاق كامل وهذا شيء متوقع".

ونوه إلى أن الداخلية بالأيام الماضية أوصت بإغلاق كل محافظة يتفشى فيها وباء كورونا، مضيفًا أن أغلب المحافظات في الوقت الحالي ينتشر فيها الفيروس.

ودعا المتحدث باسم الداخلية برام الله جميع المواطنين إلى ضرورة التقيد التام بإجراءات السلامة، حتى لا يلتم اللجوء رسميًا إلى تطبيق الإغلاق الشامل.

وحول وجود إصابات بين أبناء الأجهزة الأمنية والشرطة، كشف نمر إلى وجود (6 _7) أفراد مصابين بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أنهم أصيبوا نتيجة تأدية عملهم ضمن المرافق التي لها اختلاط مع المواطنين، وخصوصا بالمرافق الصحية، وجميعهم في حالة صحية جيدة.