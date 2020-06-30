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مهجة القدس تنعى والد الشهيد المجاهد محمد المغاري

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 12:58 - 30 يونيو 2020
مهجة القدس مهجة القدس
تقارير
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تقدمت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى من عائلة المغاري الكرام بعظيم التعازي والمواساة بوفاة فقيدهم المرحوم الحاج يحيى محمد عبد العزيز المغاري(أبو عماد) والد الشهيد المجاهد: محمد المغاري والذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء 09 ذو القعدة 1441هـ الموافق 30/06/2020م، بمحافظة جباليا شمال قطاع غزة، عن عمر يناهز (68) عاماً قضاها طائعاً لله صابراً محتسباً.

جدير بالذكر أن الشهيد المجاهد محمد المغاري ولد بتاريخ 11/01/1988م؛ واستشهد ورفيق دربه الشهيد محمود نجم من سرايا القدس بتاريخ 10/03/2012م بعد تأديتهم واجبهما الجهادي بقصف المدن الصهيونية بصواريخ جراد المباركة، وأثناء العودة تم إستهدافهم من قبل طائرة الإستطلاع الصهيونية مما أدى إلى إستشهادهم على الفور.

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