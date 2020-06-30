مهجة القدس تنعى والد الشهيد المجاهد محمد المغاري

تقدمت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى من عائلة المغاري الكرام بعظيم التعازي والمواساة بوفاة فقيدهم المرحوم الحاج يحيى محمد عبد العزيز المغاري(أبو عماد) والد الشهيد المجاهد: محمد المغاري والذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء 09 ذو القعدة 1441هـ الموافق 30/06/2020م، بمحافظة جباليا شمال قطاع غزة، عن عمر يناهز (68) عاماً قضاها طائعاً لله صابراً محتسباً.

جدير بالذكر أن الشهيد المجاهد محمد المغاري ولد بتاريخ 11/01/1988م؛ واستشهد ورفيق دربه الشهيد محمود نجم من سرايا القدس بتاريخ 10/03/2012م بعد تأديتهم واجبهما الجهادي بقصف المدن الصهيونية بصواريخ جراد المباركة، وأثناء العودة تم إستهدافهم من قبل طائرة الإستطلاع الصهيونية مما أدى إلى إستشهادهم على الفور.