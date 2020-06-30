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تعرف على الخطة التي طرحتها السلطة بديلاً لصفقة القرن

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 12:43 - 30 يونيو 2020
الرئيس عباس الرئيس عباس
تقارير
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كشفت وكالة "فرانس برس" الفرنسية، النقاب عن الخطة البديلة، التي قدمتها السلطة الفلسطينية، لتكون بديلاً عن خطة الرئيس الأمريكي ترامب، المعروفة إعلامياً بـ "صفقة القرن".

ونقلت صحيفة يديعوت نقلا عن وكالة "فرانس برس"، أن السلطة قدمت للإدارة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، وروسيا، خطة فلسطينية بديلة لـ (صفقة القرن). 

تتضمن الخطة الفلسطينية البديلة وبحسب الوكالة الفرنسية، استعداد الفلسطينيين للعودة للمفاوضات المباشرة مع "إسرائيل"، من النقطة التي تم التوقف عندها بالعام 2014.

وجاء في الخطة، أن الطرف الفلسطيني، سيوافق على دولة محدودة، ومنزوعة السلاح، تعمل بداخلها قوات شرطية قوية، لفرض القانون فقط.

وزعمت الوكالة، إلى أن الفلسطينيين، أبدوا استعدادهم بهذه الخطة، للموافقة على تبادل الأراضي على أساس حدود العام 67، ووجود قوات دولية من الأمم المتحدة، من أجل حفظ السلام بين الطرفين.

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