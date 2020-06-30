من هو المحترف المصري الذي احرز لقب الدور اليوناني؟

توج لاعب مصري ببطولة الدوري اليوناني الممتاز لكرة القدم عقب نجاح نادي أولمبياكوس بعد 30 عاماً من التجارب الاحترافية، الذي يلعب له أحمد حسن كوكا، مهاجم منتخب "الفراعنة"، في إحراز لقب المسابقة المحلية لموسم 2019/ 2020، للمرة الـ45 في تاريخ الفريق.

وجاء تتويج أولمبياكوس بطلاً للدوري اليوناني بعد فوزه على منافسه التاريخي أيك أثينا بهدفين لهدف في المواجهة القوية التي جمعت بينهما لتحديد هوية الفريق المتوج بلقب المسابقة المحلية لموسم 2019/ 2020.

ويعد اللقب هو الأول للنجم المصري أحمد حسن كوكا برفقة أولمبياكوس، الذي يلعب له معاراً منذ يناير/كانون الثاني الماضي قادماً من سبورتينغ براغا البرتغالي لمدة 6 أشهر مع أولوية الشراء النهائي في المستقبل.

وشارك كوكا (27 عاماً)، لمدة 13 دقيقة في المباراة التي توج فيها أولمبياكوس ضد أيك أثينا، وقدم المهاجم المصري أداء جيداً، وينتظر حالياً قيام إدارة الفريق بحسم موقفها النهائي من أجل التعاقد معه في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة من سبورتينغ براغا البرتغالي.

وكان النجم عمرو وردة المحترف المصري في صفوف باوك، قد شارك في الدور الأول لموسم 2018-2019، برفقة ناديه، قبل أن تتم إعارته في الموسم الذي توج خلاله باوك بطلاً للدوري اليوناني الممتاز لكرة القدم.

ولم يسبق لمحترفين مصريين التواجد في لحظات التتويج لأي فريق بلقب بطل الدوري اليوناني في آخر 30 عاما، وتحديدا مع بدء التوجه المصري صوب خوض تجارب احترافية في الدوري اليوناني الممتاز لكرة القدم.