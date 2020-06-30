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انخفاض أسعار النفط اليوم الثلاثاء 30/6/2020

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 10:37 - 30 يونيو 2020
ارتفاع اسعار النفط بعد استهداف ارامكو ارتفاع اسعار النفط بعد استهداف ارامكو
تقارير
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تواصل أسعار النفط الانخفاض اليوم الثلاثاء 30/6/2020 ، وسط تواصل المخاوف الاقتصادية، حيث تنتاب المتعاملين في السوق مخاوف حيال تعافي الطلب على الخام العالمي، الذي تضرر بسبب جائحة كورونا.

الساعة 07:48 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة لخام "برنت" عند 41.61 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 0.57% عن سعر الإغلاق السابق.

وتم تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي عند 39.38 دولار للبرميل، بتراجع نسبته 0.81% عن سعر التسوية السابق.

وتتابع أسواق النفط بحذر مسألة انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة، ويتخوف المتعاملون من أن القيود الجديدة التي فرضت في عدد من الولايات الأمريكية لاحتواء انتشار الفيروس ستؤثر على تعافي الطلب على الذهب الأسود.

كذلك يتخوف المتعاملون من حدوث زيادة في معروض النفط، حيث أعلنت مؤسسة النفط الليبية عن تقدم في المحادثات لاستئناف الصادرات.

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