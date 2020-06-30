انخفاض أسعار النفط اليوم الثلاثاء 30/6/2020

تواصل أسعار النفط الانخفاض اليوم الثلاثاء 30/6/2020 ، وسط تواصل المخاوف الاقتصادية، حيث تنتاب المتعاملين في السوق مخاوف حيال تعافي الطلب على الخام العالمي، الذي تضرر بسبب جائحة كورونا.

الساعة 07:48 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة لخام "برنت" عند 41.61 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 0.57% عن سعر الإغلاق السابق.

وتم تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي عند 39.38 دولار للبرميل، بتراجع نسبته 0.81% عن سعر التسوية السابق.

وتتابع أسواق النفط بحذر مسألة انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة، ويتخوف المتعاملون من أن القيود الجديدة التي فرضت في عدد من الولايات الأمريكية لاحتواء انتشار الفيروس ستؤثر على تعافي الطلب على الذهب الأسود.

كذلك يتخوف المتعاملون من حدوث زيادة في معروض النفط، حيث أعلنت مؤسسة النفط الليبية عن تقدم في المحادثات لاستئناف الصادرات.