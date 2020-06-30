القيادي الحرازين يدعو لأوسع مشاركة في يوم الغضب الشعبي بغزة غداً

دعا القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين محمد الحرازين، إلى أوسع مشاركة في فعاليات يوم الغضب الشعبي، لمواجهة قرار الضم و"صفقة القرن"، الذي تقرر غداً الأربعاء ٧/١، في مدينة غزة.

وأوضح الحرازين، في تصريح له اليوم الثلاثاء، أن هذه الفعاليات تأتي استجابةً للإعلان الصادر عن اللقاء الوطني، الذي عُقد بغزة مؤخراً، تحت عنوان "موحدون في مواجهة قرار الضم وصفقة القرن"، مشيراً إلى أن كافة القوى و الفصائل والقطاعات الشعبية والمجتمعية ستشارك بقوة في هذا اليوم الحاشد.

وبيّن أن الجماهير ستتجمع من كافة أحياء ومناطق محافظة غزة الساعة الحادية عشرة صباحاً عند مفترق الصناعة، وستتحرك غرباً نحو مفترق أنصار، في مسيرةِ غضبٍ شعبي.

ونوه الحرازين إلى أن جماهير شعبنا وقواه ستُجابه بوحدتها وإرادتها قرار الضم، و"صفقة القرن"، مشدداً على أن هذه المخططات اللعينة التي تستهدف حقوقنا وقضيتنا، لن تمر إلا على أجسادنا.

ولفت إلى أن شعبنا أسقط من قبل مؤامرات ومخططات عديدة استهدفت اقتلاعه من أرضه، وتصفية قضيته، إلا أن تمسكه بالمقاومة، هو الذي أجهض كل ذلك.

واعتبر الحرازين أن الكلمة هنا في فلسطين للمقاومة، التي عجز الاحتلال بكل جبروته وبطشه أن يقتلعها، لأنها ببساطة فكرةٌ حيّة في عقولنا، بل إنها جينات تتوارثها الأجيال جيلاً بعد جيل، ولا يمكن اجتثاثها.