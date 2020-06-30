يحظى سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 30-6-2020 على اهتمام كبير في المملكة العربية السعودية.

وتعتبر أسعار الذهب من أهم الأسعار التي يبحث عنها أبناء المملكة السعودية لا سيما الشباب المقبلين على الزواج والمستثمرين.

وحازت أسعار الذهب في السعودية على أهمية عالية جدًا اليوم الثلاثاء نظرًا لتحول الكثير من المستثمرين في التعامل مع الذهب.

سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 30-6-2020

اسعار جرام الذهب اليوم (الوحدة) السعر بالريال السعر بالدولار سعر الذهب عيار 24 214٫05 $57٫08 سعر الذهب عيار 22 196٫21 $52٫32 سعر الذهب عيار 21 187٫29 $49٫95 سعر الذهب عيار 18 160٫54 $42٫81 سعر الذهب عيار 14 124٫86 $33٫30 سعر اونصة الذهب بيع 6٬657٫17 $1٬775٫25 سعر اونصة الذهب شراء 6٬660٫92 $1٬776٫25 سعر كيلو الذهب عيار 24 214٬050٫00 $57٬080٫00 سعر جنية الذهب 8g عيار 21 1٬498٫35 $399٫56 سعر جنية الذهب 8g عيار 22 1٬569٫70 $418٫59 سعر جنية الذهب 8g عيار 24 1٬712٫40 $456٫64 سبيكة الذهب عيار 24 اوقية 6٬657٫17 $1٬775٫25 سعر سبيكة الذهب 5 اوقية 33٬285٫85 $8٬876٫23 سعر سبيكة الذهب 10 اوقية 66٬571٫69 $17٬752٫45

اخر تحديث للبيانات اليوم الثلاثاء (2020/06/30)

اسعار سبائك الذهب 999.9