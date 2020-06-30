أبو هلال: غدا يوم غضب وشرارة انتفاضة جديدة

دعا الأمين العام لحركة الأحرار الفلسطينية خالد أبو هلال، أبناء شعبنا الفلسطيني للمشاركة الواسعة غدًا الأربعاء في الأراضي الفلسطينية كافة رفضًا لمخطط الضم الإسرائيلي ورفضًا لخطة ما تُسمى "صفقة القرن".

وقال أبو هلال خلال كلمة له في مؤتمر جماهيري في غزة مناهضًا لمخطط الضم: "غدًا الأربعاء سنوجه رسائل مهمة للاحتلال الإسرائيلي من خلال المسيرات الجماهيرية الحاشدة بأن شعبنا لن يتوانى في الدفاع عن أرضه وعرضه.

وشدد على أن المشاركة الجماهيرية رسالة إلى العالم أجمع بأن إرادة شعبنا قادرة على اسقاط مشروع الضم واسقاط مخطط "صفقة القرن" الأمريكية.

وأضاف: "العدو يستغل الوضع الدولي والإقليمي والعربي والداخلي لتنفيذ مخططاته وسرقة الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ لكن شعبنا سيكون له كلمة قوية في مواجهة مخططاته الخطيرة".

وتابع قوله: "علينا أن نذهب إلى ساحة الميدان في الضفة المحتلة والقدس حيث نقاط التماس المباشر مع الاحتلال، فالرصاصة هناك تساوي اعلان حالة حرب وعملية الدهس والطعن تساوي انطلاق شرارة انتفاضة فلسطينية جديدة".

وشدد على أن سرقة الأراضي وتقطيع أواصل الضفة المحتلة وسرقة خيرات الضفة المائية والغذائية لن يكسر إرادة شعبنا.