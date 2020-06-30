توقعات "إسرائيلية" بتجميد امريكا لخطة الضم وتهديد لفصائل غزة عبر مصر

أكد موقع واللا الاسرائيلي" ان مؤسسة جيش الاحتلال لا يستبعد إمكانية تجميد الولايات المتحدة لخطة الضم، مشيراً الى ان مؤسسة الجيش تعتبر ان هذة الخطوة انتصاراً للمنـظمات الفلسطينــية .

وبين الموقع ان قادة الجيش يعتقدون أنه حتى في ظل هذا السيناريو، قد تقوم المنـظمات بهجوم لتعزيز "الانتصار "على حد زعم الموقع.

ومن جانب آخر كشف موقع واللا ان "اسرائيل" ابلغت مصر بأن الجيش "الإسرائيلي" سيرد بقوة على أي هجمات من قطاع غزة فيما يتعلق بخطة الضم.

ويشار الى ان غدا الاربعاء الاول من تموز هو اليوم المحدد من قبل حكومة الاحتلال لتطبيق خطة الضم لإلتهاء ثلث أراضي الضفة المحتلة الاغوار وسط تهديدات من قبل المقاوم الفلسطينية .