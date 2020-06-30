الإصابات الأعلى منذ بداية "كورونا".. تسجيل 255 إصابة جديدة في الضفة والقدس

أعلنت وزيرة الصحة الدكتورة مي كيلة اليوم الثلاثاء 30/6/2020 ، عن تسجيل 255 إصابة بفيروس كورونا في القدس المحتلة والضفة لتكون الإصابات الاعلى منذ بداية فيروس "كورونا" .

وقالت الوزيرة خلال التحديث الصباحي انه من بين الاصابات 53 في محافظة القدس، 2 محافظة رام الله والبيرة، 181 محافظة الخليل، 1 محافظة طولكرم، 5 محافظة بيت لحم، 11 محافظة نابلس، 2 محافظة أريحا والأغوار.

وبينت الوزيرة ان الحالة الصحية للمصابين: 13 حالة في العناية المكثفة، بينها 3 حالات موصولة بأجهزة التنفس الاصطناعي ووضعها حرج.

بالاعلان عن الاصابات يرفع العدد الإجمالي للإصابات: 2698 ، وعدد الحالات النشطة: 2065 ، وعدد حالات التعافي: 625 ، وعدد حالات الوفاة: 8 ، وعدد الفحوصات المخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية: 3311.