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اعتقالات في الضفة تطال خمسة مواطنين

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 09:29 - 30 يونيو 2020
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تقارير
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شنت قوات الاحتلال "الاسرائيلي" اليوم الثلاثاء 30/7/2020 ،  حملة اعتقالات ومداهمات طالت خمسة مواطنين بينهم طفل، من محافظة الخليل.

وقالت مصادر أمنية ومحلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت من بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل، الشاب عدي حسن نور الخطيب (22 عاما)، ومن بلدة الظاهرية جنوب المحافظة معاذ محمد القيسية (32 عاما)، ومن مخيم العروب شمالا أحمد رأفت البدوي (18 عاما) وأحمد محمد عدوي (27 عاما)، والطفل أحمد عماد البدوي (14 عاما) عقب استدعائه لمقابلة مخابرات الاحتلال في معسكر "عصيون".

ونصبت قوات الاحتلال كاميرات مراقبة على مدخل زيف يطا جنوب الخليل، وحواجز عسكرية على مدخلي بلدتي سعير وحلحول، وعلى مدخلي مدينة الخليل الشمالي والجنوبي، وأوقفت المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات المواطنين، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.

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