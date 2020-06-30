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آليات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل شرق خانيونس

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 09:15 - 30 يونيو 2020
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تقارير
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توغلت آليات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء بشكل محدود شرق خانيونس جنوب قطاع غزة وسط إطلاق نار كثيف من قبل الجنود تجاه الأراضي الزراعية.

ووفقًا لمصادر محلية فإن 6 جرافات عسكرية إسرائيلية توغلت انطلاقًا من بوابة "الفراحين العسكرية" لمسافة تقدر بحوالي 70 مترًا خارج السياج شرق مدينة خانيونس.

وأوضحت المصادر المحلية بأن الجرافات المتوغلة يرافقها جرافتان عسكريتان، وآلية هندسة، انضمت للتوغل في وقتٍ لاحق".

وباشرت الآليات العسكرية بتجريف الأراضي الزراعية الفلسطينية قبل أن تعود أدراجها متمركزة داخل السياج الزائل.

 

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