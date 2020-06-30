إحصائية مفزعة: 18 دولة عربية تسجل وفيات واصابات بكورونا بينها فلسطين

سجلت 18 دولة عربية يوم أمس الاثنين وفاة 245 شخصًا بفيروس كورونا (كوفيد-19) واصابة نحو 10,762 شخصًا.

والدول التي سجلت حالات الوفاة هي:

(مصر - العراق – السعودية – الجزائر - سلطنة عمان – المغرب – قطر – الكويت- موريتانيا – اليمن – الإمارات – البحرين – جيبوتي – فلسطين).

فيما سجلت 4 دول عربية أخرى إصابات جديدة مؤكدة.

فيروس كورونا في الدول العربية

ووفقًا للإحصائيات التي نشرت على موقع منظمة الصحة العالمية:-

سجلت مصر وفاة 83 شخصا، من مجموع 2,872 حالة وفاة، وتسجيل 1,566 إصابة جديدة ليصل بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 66,754 حالة.

كما سجلت العراق وفاة 83 شخصا، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 1,839 شخصا، كما سجلت 1,749 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 47,151 حالة حتى الآن.

وسجلت السعودية 48 حالة وفاة، من مجموع 1,599 وفاة، كما سجلت 3,943 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 186,436 شخصا، فيما سجلت الجزائر وفاة 8 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 905 أشخاص، كما سجلت 298 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 13,571 حالة حتى الآن.

وسجلت سلطنة عمان وفاة 6 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 169 شخصا، كما سجلت 910 إصابات جديدة، من مجموع 39,060 إصابة حتى الآن.

وسجلت المغرب وفاة 4 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 225 شخصاً، كما سجلت 238 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 12,290 حالة حتى الآن.

وسجلت قطر وفاة 3 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 113 شخصا، كما سجلت 693 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 95,106 حالات حتى الآن، فيما سجلت الكويت وفاة شخصين، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 350 شخصا، كما سجلت 582 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 45,524 حالة حتى الآن.

وسجلت موريتانيا وفاة شخصين، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 128 شخصا، كما سجلت 188 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 4,237 حالة حتى الآن.

كذلك، سجلت اليمن وفاة شخصين، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 304 أشخاص، كما سجلت 10 إصابات جديدة مؤكدة من مجموع 1,128 حالة حتى الآن، فيما سجلت الإمارات وفاة شخص واحد، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 314 شخصا، كما سجلت 449 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 48,246 حالة حتى الآن.

وسجلت البحرين وفاة شخص واحد، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 84 شخصا، فيما تبلغ حصيلة المصابين الإجمالية لديها 25,705 حالات دون أن تعلن عن تسجيل إصابات جديدة آخر 24 ساعة، في حين سجلت جيبوتي وفاة شخص واحد، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 53 شخصا، كما سجلت 13 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 4,656 حالة حتى الآن.

وأعلن في فلسطين عن وفاة سيدة أربعينية من الخليل متأثرة بإصابتها بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 8 مواطنين، كما أعلن عن تسجيل 195 إصابة جديدة في عدة محافظات في الضفة، غالبيتهم من محافظة الخليل، ما يرفع إجمالي أعداد المصابين المسجلين في فلسطين إلى 2,443 شخصا حتى الآن.

وعلى صعيد الدول العربية التي لم تشهد الاثنين، حالات وفاة، ولكنها سجلت إصابات جديدة على أراضيها، فقد سجلت سوريا 13 إصابة جديدة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 269 حالة، توفي منهم 9 أشخاص حتى الآن.

وسجلت الأردن 7 إصابات جديدة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 1,128 حالة، توفي منهم 9 أشخاص حتى الآن، فيما سجلت لبنان 5 إصابات جديدة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 1,745 حالة، توفي منهم 34 شخصا حتى الآن.

وسجلت تونس 3 إصابات جديدة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 1,172 حالة، توفي منهم 50 شخصا حتى الآن.