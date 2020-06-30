أكثر من نصف مليون وفاة و10 مليون إصابة بفيروس كورونا عالميًا

ارتفعت حصيلة عدد وفيات فيروس كورونا في العالم اليوم الثلاثاء بشكل كبير جدًا حيث تجاوزت نصف مليون حالة منذ تفشي الفيروس.

كما أن حصيلة عدد الإصابات تجاوزت الـ 10 مليون شخص حول العالم فيما تعافى أكثر من 5 مليون شخص من المرض.

وتفشي فيروس كورونا في 213 دولة وإقليم ومنطقة حول العالم، حيث سجلت منظمة الصحة العالمية أمس الاثنين، نحو 134 ألف إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 2,833 حالة وفاة على الأقل.

ولا تزال الولايات المتحدة الامريكية تتصدر قائمة دول العالم الأكثر تأثرًا من الفيروس القاتل حيث بلغ اجمالي عدد وفيات فيروس كورونا نحو (128.665 شخصـًا) أما الإصابات فقد بلغ نحو (2 مليون و669 ألف شخص).

وكانت الولايات المتحدة الامريكية سجلت يوم أمس إصابة 32 ألف إصابة جديدة خلال 24 ساعة فقط.

وفيما يتعلق بالدول العربية، فقد سجلت 18 دولة بينها فلسكين يوم أمس الاثنين وفاة 245 شخصًا بفيروس كورونا وتسجيل إصابة نحو 10.762 حالة جديدة.