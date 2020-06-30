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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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حريق ضخم في الكويت يلتهم 3 آلاف سيارة

  • فلسطين اليوم - الكويت
  • 08:36 - 30 يونيو 2020
الكويت الكويت
تقارير
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تسبب حريق ضخم في الكويت مساء أمس الاثنين 29/6/2020 ، الى التهام اكثر من 3 آلاف سيارة جديدة داخل مخزن في ميناء عبد الله والتي تقدر مساحتها بـ 125 ألف متر مربع.

الحريق الضخم الذي تعاملت معه 9 مراكز ، تسبب في أضرار مادية وشملت كميات كبيرة من الأخشاب وأكثر من 3 آلاف سيارة جديدة وبضائع متنوعة وأصباغ.

قال مدير عام إدارة الإطفاء الكويتية الفريق خالد المكراد، انه لا توجد أي إصابات بشرية ، وأن اندلاع الحريق في منطقة مكشوفة ونشاط الرياح أديا إلى صعوبة عمل رجال الإطفاء وهم يقومون حاليا باحتواء الحريق.

ونفت مؤسسة الموانئ الكويتية احتراق المخازن في ميناء عبدالله التي تحتوي على المخزون الاستراتيجي الغذائي للبلاد.

وقالت المؤسسة في بيان صحفي، إن الحريق الذي اندلع كان في ساحة مكشوفة تستخدم لتخزين الأخشاب في أرض تقع غرب ميناء عبدالله.

 

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