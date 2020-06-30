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سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء 30-6-2020 في فلسطين

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 08:23 - 30 يونيو 2020
سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء 30-6-2020 في فلسطين سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء 30-6-2020 في فلسطين
تقارير
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يبحث الفلسطينيون بشكل كبير جدًا عن سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء 30-6-2020 في فلسطين مقابل الشيكل الإسرائيلي.

ويعتبر سعر الدولار من العملات المهمة جدًا في الأراضي الفلسطينية لا سيما وأن كافة التعاملات تتم بالدولار الا من معاملات محدودة يتم التعامل بها بالدينار الأردني.

ويحظى سعر الدولار اليوم الثلاثاء على متابعة عالية في كافة أنحاء العالم.

وفي هذه المقالة سننشر لكن أسعار الدولار الأمريكي والدينار الأردني والجنيه المصري واليورو الأوروبي مقابل الشيكل الإسرائيلي.

سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء

وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء (3.46 شيكل)

سعر صرف الدينار الأردني اليوم الثلاثاء (4.91 شيكل)

سعر صرف اليورو الأوروبي اليوم الثلاثاء (3.93 شيكل)

سعر صرف الجنيه المصري اليوم الثلاثاء (0.21 شيكل)

 

 

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