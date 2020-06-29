صلاح يتبرع بمعدات طبية لأهالي قريته لمواجهة "كورونا"

قدم اللاعب المصري النجم محمد صلاح، اليوم الاثنين، خمس عشرة أسطوانة أكسجين إلى أهالي قريته المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت صحيفة "فيتو" المصرية، أن نجم ليفربول محمد صلاح، تبرع بــ 15 أسطوانة أكسجين بكامل مشتملاتها الطبية، وثلاثة أجهزة لقياس نسبة الأكسجين في الدم، لاستخدامها مع المرضى بفيروس كورونا.

وسلمت جمعية محمد صلاح الخيرية الأجهزة إلى الجنة الطبية المسئولة عن رعاية مرضى كورونا بالقرية المعزولة بسبب كورونا.

يشار إلى أن فيروس كورونا تفشى في قرية "نجريج" مسقط رأس محمد صلاح، ما أسفر عن إصابة العشرات.