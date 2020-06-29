اللاعب دونجا يوقع على عقد مع الزمالك لـ4 مواسم مقبلة

وقع لاعب "نادي الاهرام" نبيل عماد دونجا، اليوم الاثنين، على عقد مع نادي الزمالك المصري للعب معه لمدة أربعة مواسم مقبلة، وفق ما كشفه مصدر مقرب من الاعب.

وبحسب المصدر الذي صرح صحيفة "اليوم السابع"، فإن اللاعب دونجا وقع على الفور للعب مع الزمالك دون أي شروط منه.

وأوضحت الصحيفة، أن اللاعب حصل على وعد بإنهاء الصفقة مع ناديه خلال الفترة المقبلة.

يشار إلى أن نبيل دونجا خاض 23 مباراة مع نادي "بيراميدز" أو "نادي الاهرام" هذا الموسم في جميع البطولات، فيما تمكن من تسجيل هدفين وصناعة هدف وحيد.

رئيس الزمالك مرتضى منصور، أعلن أمس الأحد، أن ناديه نجح في التوقيع مع لاعب من أهم عناصر الكرة المصرية.