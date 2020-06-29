برشلونة يكشف عن صفقة جديدة أجراها مع يوفنتوس

كشف نادي برشلونة الاسباني، اليوم الاثنين، عن صفقة جديدة أجراها نادي يوفنتوس بطل إيطاليا، حول بيع أحد لاعبيه الوسط.

وأوضح برشلونة، أنه توصل إلى اتفاق لبيع لاعب الوسط البرازيلي أرتور ميلو، إلى يوفنتوس، وفق وكالة رويترز.

وبيّن نادي برشلونة المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، أنه صفقة بيع "أرتور ميلو" تمت بمقابل 72 مليون يورو (80.98 مليون دولار).

وأشارت إلى أن يوفنتوس وافق على دفع 10 ملايين يورو إضافية لبنود أخرى.

يشار إلى أن اللاعب البرازيلي أرتور ميلو (23 عاما) انضم إلى نادي برشلونة من نادي جريميو البرازيلي في 2018، فيما خاض اللاعب 72 مباراة مع النادب في كل المسابقات.