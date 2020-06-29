أسهل طريقة عمل حليب مكثف محلى في البيت.. أبرز مكوناتها

إليك طريقة عمل حليب مكثف محلى في البيت، حيثُ يمتاز مشروب الحليب المكثف بطعمه اللذيذ والشهي أيضًا، فيما اشتهر المشروب بكثرة في الدولة العربية.

وفي هذه المقالة، سنوفر لكم مكونات الحليب المحلى، كما تعتبر طريقة عمله سهلة وبسيطة ولا تحتاج إلى عناء كبير، حيث يمكن لأي شخص المقدرة على صناعة الحليب المحلى.

واستطاعت مشروب الحليب المحلى، أن يجذب ملايين الناس، بسبب طعمه اللذيذ، كما يمكن للأشخاص أن يقدموا المشروب لأصدقائهم وعرضه في المناسبات العامة والخاصة.

وحرصت وكالة فلسطين اليوم، على توفير لكم مكونات الحليب المحلى مع طريقة اعدادها، كما ستبقى الوكالة توفر لكم باقي اعداد الوجبات والمشروبات والحلويات.

مكونات الحليب المحلى في البيت:

إليك مقادير الحليب المحلى:

كوب سكر أبيض

كوب حليب بودرة

نصف كوب ماء مغلي أو حليب سائل مغلي

ملعقة كبيرة زبد



طريقة عمل الحليب المحلى في البيت:

أولاً: اخلط الزبد مع الحليب البودرة جيدًا بمضرب البيض.

ثانيًا: اضف جميع المكونات الباقية وهي الحليب البودرة والماء واخفقيها جيدًا فيصبح جاهزًا .

ثالثًا: قم بتعبئة في برطمانات زجاجية واستخدميها في إعداد الحلويات المختلفة.

وفي نهاية المقالة، نتمنى لكم طعامًا هنيئًا وصحة عافية.

وسنبقى نقدم لكم أفضل طرق عمل الوجبات والمشروبات والحلويات في المقالات.