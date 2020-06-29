الإمارات تبدأ برفع القيود عن المساجد ودور العبادة تدريجيًا

بدأت دولة الإمارات العربية، اليوم الاثنين، المرحلة الأولى من رفع القيود عن المساجد ودور العبادة تدريجيًا، بعدما فرضت عليها قيود مواجهة فيروس كورونا المستجد، منذُ مارس الماضي.

وأعلنت أبو ظبي، رفع القيود التدريجي عن المساجد ودور العبادة، ابتداءً من الأربعاء المقبل، وذلك وفق ضوابط صحية وإجراءات وقائية.

وأشارت إلى ان المرحلة الأولى ستطبق بحيث لا تتجاوز الطاقة الاستيعابية 30%، وفق شبكة سي أن أن الامريكية.

وأوضحت الامارات، أنها ستفتح المساجد في أوقات الصلوات الخمس، فيما ستغلقها إثناء صلاة الجمعة، مع تنفيذ إجراءات مكافحة الوباء، لحماية المصلين.

وكانت أبو ظبي، قد أجرت فحوصات على أئمة المساجد والعاملين فيها، للتأكد من خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا، فيما أوصت بضرورة ترك مسافة آمنة بين المصلين قرابة ثلاثة أمتار.

يشار إلى أن وزارة الصحة الإماراتية، أعلنت في أحدث إحصائية لها، عن اجمالي الإصابات في الدولة، وبلغت 48 ألفا و246 حالة، في حين بلغ عدد حالات المتعافين 37 ألفا و76 في عموم البلاد.