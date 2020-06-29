بعد تسجيل حالات جديدة.. ارتفاع إصابات كورونا لدى الاحتلال

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، ارتفاع إصابات فيروس كورونا المستجد في (إسرائيل)، بعد تسجيل إصابات جديدة بين صفوف المستوطنين.

وأوضحت الصحة الإسرائيلية، انها سجلت 637 إصابة جديدة خلال 24 ساعة الماضية، ما يرفع عدد المصابين بفيروس كورونا في (إسرائيل) إلى 24,276 مصابًا، بينهم 43 بحالة خطيرة، الوفيات 319.

يشار إلى أن حكومة الاحتلال أعلنت الأسبوع الماضي، عن إغلاق عدد من المدارس في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد ظهور إصابات بين صفوف الطلبة، وعقب ذلك تم حجز العشرات.

مارس الماضي، أعلنت حكومة الاحتلال حالة الطوارئ القصوى، في كافة المدن المحتلة، لمواجهة الوباء القاتل.