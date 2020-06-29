الأمن الأردن يوقف عدد من أفراده لانتهاكهم القانون العام

أوقف جهاز الامن العام في الأردن، اليوم الاثنين، عدد من أفرادها، بسبب انتهاكهم القانون العام في الدولة.

وأوضحت مديرية الامن العام في بيان لها، أنها أوقفت عناصر تابعين لها على خلفية ظهورهم في مقاطع مصورة وهم يتجاوزون القانون، أثناء اعتقالهم أحد الأشخاص في محافظة جرش شمال العاصمة عمان.

وتداول نشطاء المنصات الرقمية مقطعًا مصورًا يظهر فيه رجال الأمن ينهالون بالهروات على أحد الأشخاص وسط الشارع العام، ثم يقومون باعتقاله، بحسب وكالة الأنباء الأدرنية.

بدوره، أكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي، توقيف عدد من رجال الأمن العام في مركز إصلاح وتأهيل الشرطة، أثناء قيامهم بإلقاء القبض على شخص أشهر أداة حادة عليهم وحاول إيذاءهم في محافظة جرش.

وأضاف السرطاوي، أن جهاز الامن العام فتح تحقيقًا مع الافراد، كما سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم، مشدّدًا على أن مديرية الأمن العام مستمرة في أداء مهامها بمهنية وشفافية ضمن إطار القانون واحترام حقوق الإنسان.