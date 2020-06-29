الداخلية بغزة تحذر مطلي النار خارج القانون

حذر المتحدث باسم وزارة الداخلية بغزة إياد البزم، اليوم الاثنين، كل من يستخدم السلاح في إطلاق النار خارج القانون، المدنيين أو العسكريين على حدٍ سواء.

وقال البزم في تصريحات إعلامية، إن "الأجهزة الأمنية تشدد من إجراءاتها وتكثف المتابعة للخارجين عن القانون"، وذلك عملاً بالتعليمات التي أصدرها اللواء توفيق أبو نعيم وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني، حول مطلقي النار خارج إطار القانون.

وشدّد البزم، أن الداخلية ستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بهدف حماية المجتمع الفلسطيني من العبث الذي يزهق الأرواح ويبدد حالة السكينة والامن العام داخل مجتمعنا.

ونبه إلى انه خلال أيام سنقبل على مناسبة اعلان نتائج الثانوية العامة ونأمل أن لا تتكرر الأحداث المؤسفة كما جرت خلال الأعوام المنصرمة.

وأشار إلى انه قبل نحو عامين أدى إطلاق النار إلى وفاة طالبة من التوجيهي وقتل فرحتها بسبب السلوك اللا قانوني والتخريبي للخارجين عن القانون.