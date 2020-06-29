محافظ طولكرم يصدر قرارًا هامًا بشأن التجمعات وحفلات الاعراس

أصدر محافظ طولكرم عصام أبو بكر، اليوم الاثنين، قرارًا جديدًا بشأن التجمعات وحفلات الاعراس في المدينة، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد بوتيرة متسارعة.

وأكد أبو بكر، على استمرار منع التجمعات البشرية كافة وحفلات الاعراس، مشددًا على أنه من يخالف القرار من أصحاب القاعات والفرق الفنية وغيره، فسيتم حجزه، حفاظاً على الصحة والسلامة ولمنع تفشي "كورونا".

وأجرت لجنة قبل لجنة السلامة برئاسة الشرطة بطولكرم جولات تفتيشية على المحالات التجارية في طولكرم، وتفقدت اللجنة التزام المواطنين والمؤسسات بالبروتوكول الصحي المتبع ضد الوباء.

ووصل عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في فلسطين إلى 2345 حالة، فيما بلغت عدد الحالات النشطة 1716، وتعافى621 مريض، والوفيات إلى ثماني أشخاص، وفق أحدث إحصائية صادرة عن وزارة الصحة في فلسطين.