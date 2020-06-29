حكومة رام الله تتخذ سلسلة من القرارات الجديدة

اتخذ رئيس حكومة رام الله د. محمد اشتية سلسلة من القرارات الجديدة في ظل مخطط الاحتلال الإسرائيلي لضم أجزاء من الضفة إضافة إلى استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وجاءت القرارات خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة والتي عقدت صباح اليوم الاثنين في رام الله، ودعا فيها د. اشتية، دول العالم إلى مواجهة المخططات الإسرائيلية وعدم السماح بتنفيذها.

وأشاد اشتية، بالحراك الشعبي الذي نظم في أريحا والأغوار، ضد مخططات الضم داعيا إلى توسيع رقعة ذلك الحراك لما يحمله من رسائل بالغة الأهمية لمواجهة الضم ومنع تنفيذه على الأرض.

واتخذ مجلس الوزراء القرارات التالية:

1.الموافقة على انضمام فلسطين لميثاق منتدى شرق المتوسط للغاز، والتنسيب به لفخامة رئيس دولة فلسطين للمصادقة.

2.إنشاء المركز الوطني للمناهج بشخصية اعتبارية، على أن ينظم عمله بقانون.

3.المصادقة على توصيات اللجنة الوزارية لإنجاز الاحتياجات التنموية والتطويرية لمنطقة الأغوار.

4.المصادقة على عدد من التوصيات المتعلقة بحماية الآثار والتراث الثقافي الفلسطيني لمنع التنقيب غير القانوني عن الآثار وتدميرها ونهبها.

5.المصادقة على نظام الاعتراف ومعادلة الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي غير الفلسطينية.

6.منح أذونات شراء لعدد من الأشخاص المعنويين.

7.المصادقة على اتفاقية بين الجهاز المركزي للإحصاء وبرنامج الأُمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي حول تنفيذ مسح "أثر جائحة فيروس كورونا على الظروف الاجتماعية والاقتصادية في فلسطين".

8.الموافقة على الشراء المباشر للأدوات والمستلزمات الصحية الوقائية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا، من المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في هذا المجال.

9.المصادقة على لائحة عقوبات جديدة على المخالفين لشروط السلامة العامة.